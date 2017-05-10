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أمير سعودي يستأجر أهرامات الجيزة لطلب يد حبيبته وينفق 40 مليون دولار في ليلة واحدة و”مفاجأة” حول السبب وجدل على مواقع التواصل

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أمير سعودي يستأجر أهرامات الجيزة لطلب يد حبيبته وينفق 40 مليون دولار في ليلة واحدة و”مفاجأة” حول السبب وجدل على مواقع التواصل أمير سعودي يستأجر أهرامات الجيزة لطلب يد حبيبته وينفق 40 مليون دولار في ليلة واحدة و”مفاجأة” حول السبب وجدل على مواقع التواصل

في ظل الظروف السيئة التي يعاني منها الوطن العربي سواء السياسية أو الاقتصادية، شهدت وبالتحديد منطقة الأهرامات حفلاً أقامه أمير سعودي في سفح الهرم تكلف 40 مليون دولار، وذلك بهدف اعلان خطوبته لحبيبته أمام الأهرامات، وفي حضرة أهله وأهلها والذين أتوا للقاهرة بطائرات خاصة وقُدر عددهم بـ 300 فرد.

وقد قام الأمير السعودي باستئجار المنطقة بالكامل ومنع أي زوار من الدخول إليها في فترة إقامة ذلك الحفل الخاص، وأيضاً استعان بشركة أمريكية متخصصة في إقامة مثل تلك الحفلات، وتقديم العروض المختلفة وهي شركة كوينت إسينشيالي.

هذا وقد أثار الخبر الذي نشرته البي بي سي حفيظة مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتقدت الأمير السعودي بشدة خاصة أن المبلغ الذي تم انفاقه في شىء غير هام، يكفي لحل مشاكل كبيرة وكثيرة لعدد من مسلمي العالم والوطن العربي بشكل خاص.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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