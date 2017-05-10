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فيديو| الغيطي لـ«الداخلية»: «نبعتلكم توكتوك يودي العادلي السجن»

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فيديو| الغيطي لـ«الداخلية»: «نبعتلكم توكتوك يودي العادلي السجن» فيديو| الغيطي لـ«الداخلية»: «نبعتلكم توكتوك يودي العادلي السجن»

التحرير

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سخر الإعلامي محمد الغيطي، من عدم تنفيذ حكم حبس حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة الداخلية.

وقال الغيطي، خلال برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc"، مخاطبًا وزارة الداخلية: "هو العادلي محتاج توكتوك يجيبه ولا محضر عشان يوصله لتنفيذ الأحكام، هو العادلي على رأسه ريشة.. في حكم واضح ضده بالسحن 7 سنين".

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وتابع: "هل العادلي هرب خارج ولا في مستشفى ولا غير قادر على الحركة؟، السوشيال ميديا مولعة ولازم صورة على الأقل تقطع الشك باليقين، وتقول إنه تعبان أو مريض أو عنده ظروف خاصة".

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التحرير

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