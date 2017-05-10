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محافظ الدقهلية: إجراءات أمنية جديدة لتأمين المنشآت الحيوية

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محافظ الدقهلية: إجراءات أمنية جديدة لتأمين المنشآت الحيوية محافظ الدقهلية: إجراءات أمنية جديدة لتأمين المنشآت الحيوية

التحرير

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أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، على تعزيز إجراءات التأمين لكافة المنشآت الحيوية بنطاق المحافظة، مشيرا لأهمية تفعيل منظومة كاميرات المراقبة بجميع المواقع لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي لأية محاولات للخروج على القانون قبل وقوعها والتعرف على المرتكبين لها حال وقوعها.

ووجه "الشعراوي" خلال تراسه اجتماعا مع القيادات الأمنية والتنفيذية، بأهمية تغيير النمطية فيما يعرف بالدوريات الراكبة في الأفراد وخط السير والاشكال لعدم وقوعها فرائس لأية اعمال اجرامية إرهابية.

وشدد المحافظ على أهمية العمل على وجود حرم آمن حول كافة المنشآت الحكومية والوحدات الإدارية لتيسير تنفيذ الاجراءات الأمنية والخطط الأمنية.

وقال "الشعراوي" إنه سيتم البدء قريبا في عمل حرم آمن حول مبنى المحافظة لتعزيز الخدمات الأمنية له من جميع جهاته، مضيفاً أهمية قيام الوحدات المحلية للتنسيق مع القطاعات الأمنية لتفعيل اجراءات الرقابة والسيطرة على منظومة الايجارات والوحدات والمنشآت المؤجرة لدى المواطنين.

وأوضح المحافظ أن التعاون تام ومتكامل مع القوات المسلحة بهدف دعم وتعزيز تنفيذ جميع الخطط الأمنية في كافة المواقع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

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ووجه المحافظ بتنظيم حملات توعيه مكثفه للمواطنين لتعميق الحس الأمني ومشاركتهم بفاعلية في الإبلاغ عن أيه وقائع أو إحداث اخلال بالحالة الأمنية او الخروج على القانون.

حضر الاجتماع القيادات الأمنية ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية على مستوى المحافظة وممثلي القوات المسلحة ومسئولي قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظة.

وتقرر خلال الاجتماع اعداد التقارير الخاصة بالحالة الأمنية وموقف التأمين الحالي وأوجه القصور والمعوقات لإزالتها لتفعيل الخطط الأمنية التي تم اعدادها بكل دقة.

 

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التحرير

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