فيديو| اتحاد المصارعة لـ«مصارع الشاورما»: «بعتنا عشان فتاة بلغارية»

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هاجم حسن الحداد، رئيس اتحاد المصارعة، طارق عبد السلام، الشهير بمصارع الشاورما، متهمًا إياه بأنه "باع مصر من أجل فتاة بلغارية".

ونفى الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، ما قاله عبد السلام إن الاتحاد ذله، ولم يوافق على علاجه بمصر، قائلًا: "أنا اللي ماسك الاتحاد، وبأكد أنه كداب".

وتابع: "كان مصابا بإصابات عديدة، وعالجناه فورا، والوزير وقتها أكد أن أي بطل مصارع عايز علاج يتم علاجه فورا"، موضحا أنه حصل على منحة من بلغاريا؛ للتدريب هناك، وتم تسفيره بالفعل؛ وأثناء وجوده هناك تعرف على فتاة بلغارية، و"نشأت قصة حب بينهما".

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واستكمل:"ولما رجع مصر، البنت بعتتله دعوة، فسافر بلغاريا تاني، وتزوجها دون علمنا".

ويذكر أن "عبد السلام" حصل على الجنسية البلغارية، وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية، في الوزن الخاص به.