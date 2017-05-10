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شوقي علام: «تُراثنا محل فخر فهو نتاج عقل مصري منضبط»

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شوقي علام: «تُراثنا محل فخر فهو نتاج عقل مصري منضبط» شوقي علام: «تُراثنا محل فخر فهو نتاج عقل مصري منضبط»

التحرير

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الآراء التى تبنى على هدم التراث تعد نظرة خاطئة، متسائلاً: "هل يتصوّر أحد أننا نأتى بفقه متحد يحمل رأيًا واحدًا؟"، متابعًا: "هذا مستحيل، لا يصح أن نترك كل ما فات، ونقول عليهم ناس مغفلين ولا ستين فى سبعين، جزء من التاريخ هو النتاج العقلى، وهذا هو التراث، وألا تنسلخ الأمة من التاريخ".

وطالب علام، فى كلمته خلال الصالون البرلمانى، المنعقد بجلس النواب، تحت عنوان "تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب" بمشاركة رئيس لجنتى الشئون الدينية والتضامن وعدد من النواب، التعامل مع التراث من خلال أنه تراث أمة ومحل فخر، مضيفًا: " فهو نتاج عقل مصرى منضبط على مر التاريخ، عالج مشكلات فى عصره".

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وتابع: "نحن نحتاج إلى حل مشاكلنا من خلال النظر إلى هذا التراث أيضًا، من خلال الاستفادة من كيفية معالجتهم للأمور".

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التحرير

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