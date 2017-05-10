«الأزهرى» يطلق مبادرة لمحاربة فكر داعش: «تحولنا من موقع الدفاع إلى الهجوم»

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قال أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ووكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن تنظيم داعش الإرهابى يمتلك 60 ألف صفحة باللغة العربية على صفحات التواصل الاجتماعى، و40 ألف صفحة أخرى بلغات مختلفة، مؤكدًا أنه لو استطاعت كل صفحة أن تختطف عقل واحد، فهذه كارثة.

وأطلق الأزهرى، فى كلمته خلال الصالون البرلمانى المنعقد بمقر مجلس النواب، تحت عنوان "تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب" بمشاركة مفتى الجمهورية وعدد من النواب، مبادرة بأن يطلق الأزهر الشريف صفحات رسمية له على الفيسبوك وتويتر، باللغة العربية والإنجليزية، يعمل عليها فريق من الخبراء والمتخصصين، لافتًا إلى أنه ينفق على هذا الجيش الإلكترونى بسخاء، بحيث لا يقل متابعين تلك الصفحات إلى 15 مليونًا أو 20 مليون متابع، على حد قوله.

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وتابع أسامة الأزهرى، حديثه عن المبادرة التى أطلقها، "تم إطلاق 4 صفحات أخرى لوزارة الأوقاف، وأخرى للإفتاء، ولمجمع البحوث الإعلامية، وهيئة كبار العلماء، ومشايخ الطرق الصوفية، ونقابة الأشراف، وجامعة الأزهر، بحيث من فات أحد تلك المنصات الإلكترونية ستدركه منصة أخرى، بحيث نتحول من موقع الدفاع إلى الهجوم".

وأكد مستشار الرئيس للشئون الدينية، أن فلسفة الرد والدفاع دائمًا ضعيفة، مطالبًا أن تبدأ تلك المنصات الإلكترونية بعد تدشينها فى تعقب وملاحقة ورصد كل الصفحات الناشطة للإخوان أو داعش.