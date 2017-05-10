القرموطي لوزير التعليم: «كلام بنسمعه من أيام ما كنت بالبس بامبرز»

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هاجم الإعلامي جابر القرموطي، تصريحات وزير التربية والتعليم، بأن ترتيب مصر على مستوي العالم في التعليم أصبح 134، قائلًا: "إحنا بعد المؤخرة بشوية".

وأضاف القرموطي، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، "وزير التعليم بيطالب الشعب بالتحلي بالصبر لمدة 10 سنوات، لعودة مصر إلى مقدمة الدول مرة أخرى".

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وتابع: "يا سيادة الوزير الكلام ده بنسمعه من زمان، أيام ما كنت بالبس بامبرز وأروح بيه الحضانة، ومكنتش بلبس بامبرز كنت بعملها كدة في أي حتة".

واستكمل: "مكنش معانا فلوس نجيب بامبرز، المهم إننا بنسمع بقالنا كتير إن شاء الله هنصلح وبعدين؟".