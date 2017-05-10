أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| «مصارع الشاورما»: «اتحاد المصارعة ذلني.. ومصر في قلبي»

Google+ Print
فيديو| «مصارع الشاورما»: «اتحاد المصارعة ذلني.. ومصر في قلبي» فيديو| «مصارع الشاورما»: «اتحاد المصارعة ذلني.. ومصر في قلبي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المصارع طارق عبد السلام، والشهير بـ"مصارع الشاورما"، إن الاتحاد المصري للمصارعة ساومه على علاجه، مقابل كتابة مذكرة في الكابتن محمود فتح الله، مدرب المصارع العالمي كرم جبر، والإقرار أنه وراء إصابته بغضروف في الضهر في 2014.

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "اتحاد المصارعة ذلني وبهدلني علشان علاجي من غضروف الرقبة، وفي الآخر قالولي ملكش عندنا علاج وطفشوني".

وتابع: "كنت مهدد بالشلل بسبب غضروف الرقبة، وظننت أني فقدت حلمي في المشاركة بالأولمبياد"، موضحا أنه عمل في بلغاريا في أحد مطاعم "الشاورما" لمدة 60 يوما، وعقب: "لا أخجل من عملي باليومية في وظيفة عامل شاورما، والفلوس مكانتش مكفياني".

شاهد أيضا

واستكمل: "أكبر نادي في المصارعة ببلغاريا علم بوجودي في البلاد، فقرر التعاقد معي"، مؤكدا أنه حتى لو رفع علم بلد آخرى، "فمصر ستظل في قلبه".

ويذكر أن "عبد السلام" حصل مؤخرًا على الذهبية في منافسات بطولة أوروبا، في الوزن الخاص به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير التموين: الدواجن بـ30 جنيهًا واللحوم بـ70 في رمضان

فيديو| وزير التموين: الدواجن بـ30 جنيهًا واللحوم بـ70 في رمضان

فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل

فيديو| التموين: تدوين الأسعار على السلع في يونيو المقبل

فيديو وصور| مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل

فيديو وصور| مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل

8 الصبح - بالفيديو | إذاعة 90.90 تفوز بأفضل إذاعة فى الشرق الأوسط

8 الصبح - بالفيديو | إذاعة 90.90 تفوز بأفضل إذاعة فى الشرق الأوسط