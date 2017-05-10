فيديو| «مصارع الشاورما»: «اتحاد المصارعة ذلني.. ومصر في قلبي»

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قال المصارع طارق عبد السلام، والشهير بـ"مصارع الشاورما"، إن الاتحاد المصري للمصارعة ساومه على علاجه، مقابل كتابة مذكرة في الكابتن محمود فتح الله، مدرب المصارع العالمي كرم جبر، والإقرار أنه وراء إصابته بغضروف في الضهر في 2014.

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "اتحاد المصارعة ذلني وبهدلني علشان علاجي من غضروف الرقبة، وفي الآخر قالولي ملكش عندنا علاج وطفشوني".

وتابع: "كنت مهدد بالشلل بسبب غضروف الرقبة، وظننت أني فقدت حلمي في المشاركة بالأولمبياد"، موضحا أنه عمل في بلغاريا في أحد مطاعم "الشاورما" لمدة 60 يوما، وعقب: "لا أخجل من عملي باليومية في وظيفة عامل شاورما، والفلوس مكانتش مكفياني".

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واستكمل: "أكبر نادي في المصارعة ببلغاريا علم بوجودي في البلاد، فقرر التعاقد معي"، مؤكدا أنه حتى لو رفع علم بلد آخرى، "فمصر ستظل في قلبه".

ويذكر أن "عبد السلام" حصل مؤخرًا على الذهبية في منافسات بطولة أوروبا، في الوزن الخاص به.