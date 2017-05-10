فيديو| مختار بعد الهزيمة من الجيش: «اللي يضيع يخسر»

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قال مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، إن فريقه خسر نقاط غالية أمام طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة محققة، مضيفًا «اللي يضيع يخسر.

وتابع «مختار» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sports، أن غياب التوفيق عن فريقه جعله يلجأ للتأمين الدفاعي، مشيرًا إلى أنه لا يريد التعليق على الأداء التحكيمي، رغم تحفظه الشديد عليه.

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وتغلب طلائع الجيش، على الإنتاج الحربي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، عمق طلائع الجيش جراح الإنتاج الحربي، الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الداخلية صاحب المركز الـ16، ورفع رصيده إلى 38 في المركز الـ9.



