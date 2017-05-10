التعادل الإيجابي يحسم ودية المقاصة ومنتخب اليمن

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حسم التعادل الإيجابي المباراة التي اقيمت بين فريق مصرالمقاصة مع نظيره منتخب اليمن بهدف لكل منهما، اليوم الثلاثاء، بأحد ملاعب مدينة 6 أكتوبر على هامش معسكر المنتخب اليمني في مصر.

تقدم المقاصة عن طريق اللاعب أحمد فوزي، ثم عادل منتخب اليمن النتيجة وأحرز عاصم سعيد مدافع الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه.

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كما شهد اللقاء أيضا حضور محمود أبورجيلة مدرب الزمالك الأسبق الذي حرص على مساندة منتخب اليمن الذي أشرف على تدريبه من قبل بجانب محمد صلاح مدرب الزمالك السابق وإيهاب صالح بجانب تواجد مجموعة من الجماهير اليمنية.

يشار إلى أن مصر المقاصة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 63 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة.