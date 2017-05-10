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20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة كابس يونايتد

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20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة كابس يونايتد 20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة كابس يونايتد

التحرير

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استقر البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على قائمة الفريق لمواجهة فريق كابس يونايتد، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في بطلولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الأسماء كالأتي:  

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش 

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خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد 

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق شيكابالا
خط الهجوم: ستانلي وباسم مرسي ومايوكا وحسام باولو.

ويغيب عن الفريق كلا من حسني فتحي وأحمد توفيق وصلاح ريكو للإصابة وعمر صلاح وأيمن حفني وإسلام جمال وأحمد جعفر لأسباب فنية.

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التحرير

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