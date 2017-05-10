20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة كابس يونايتد

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استقر البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قائمة الفريق لمواجهة فريق كابس يونايتد، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في بطلولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الأسماء كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش

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خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف ومحمد مجدي وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: ستانلي وباسم مرسي ومايوكا وحسام باولو.

ويغيب عن الفريق كلا من حسني فتحي وأحمد توفيق وصلاح ريكو للإصابة وعمر صلاح وأيمن حفني وإسلام جمال وأحمد جعفر لأسباب فنية.