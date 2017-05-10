مديرية أمن الإسكندرية تحدد 5 آلاف مشجع لمباريات إفريقيا

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أكد العميد ناجى أنس رئيس العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسكندرية، أن العدد المسموح به خمسة آلاف مشجع لمباراة الزمالك ومثلها لمباراة الأهلى، وهذا وفقا لآخر اجتماع تم داخل المديرية.

ونفى "أنس" الشائعات التي ترددت بحضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلى، مؤكدا أنه لم تخرج عن كونها شائعات فحتى الآن رسميا خمسة آلاف فقط.

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ويستعد كل من الزمالك والأهلي لخوض أولى مبارياتهم الإفريقية، حيث يواجه الزمالك يوم الجمعة المقبل فريق كابس يونايتد الزيمبابوي على ملعب برج العرب، بينما يواجه الأهلي فريق زاناكو الزامبي، يوم السبت المقبل على نفس الملعب.