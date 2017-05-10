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على غرار "ريا وسكينة".. سيدة تقتل بنت زوجها بالفوطة وتؤكد "خفت تفضحني وأبوها يطلقني"

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على غرار "ريا وسكينة".. سيدة تقتل بنت زوجها بالفوطة وتؤكد "خفت تفضحني وأبوها يطلقني" على غرار "ريا وسكينة".. سيدة تقتل بنت زوجها بالفوطة وتؤكد "خفت تفضحني وأبوها يطلقني"

تجرد سيدة من مشاعرها الإنسانية والأمومة، وسكلت كريق “ريا وسكينه” وقامت بقتل الطفلة بنت زوجها، حتي لا تفضح سرها إلى أبيها، وتروي المتهمة “ضحى . م”، 22 سنة، تفاصيل جريمتها البشعة، حيث قالت “شهد بنت جوزي جالت قالتلي أنا هقول لبابا أنك بتكلمي رجاله غريبة في التليفون”

وأضافت المتهمة، “خفت لو جوزي عرف هيطلقني فكرت في حل معاها ملقتش غير اني اموتها ويموت سري معاها”، مشيرة إلى أنها فكرت في نفس طريقة ريا وسكينة وأنها لن يتم اكتشافها وأنها سوف تكون بعيده عن الشبهات، وتابعت قائلة “مشلتش الفوطة غير لما خلصت في أيدي خالص”.

وتابعت المتهمة” أنا كنت بغير منها عشان أبوها كان بيدلعها وأنا مش بخلف”، وعن تفاصيل يوم الواقعة أكدت أنهم كانوا في بيت جدتها وتحججت بأنها سوف تذهب بالبنت للغرفة من أجل أن تنام ولكنها فعلت جريمتها البشعة وخرجت في هدوء، وفي الصباح اكتشفت الجده أن حفيدتها فارقت الحياة.

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رئيس قسم الأخبار