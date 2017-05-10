غلق أكبر مزرعة لتربية الأسود ملك محمد الحلو في الخانكة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أغلقت حملة تابعة للوحدة المحلية بمدينة الخانكة، اليوم الثلاثاء، أكبر مزرعة لتربية الأسود يملكها مدرب الأسود محمد الحلو في محافظة القليوبية، سبق أن صدر بشأنها قرار غلق حمل الرقم 145 لسنة 2017.

قاد الحملة مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمعنية، لتنفيذ قرار غلق المزرعة الواقعة بأرض جمعية النصر المنحلة في منطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك بعد أن كانت أجهزة الأمن تمكنت في وقت سابق من ضبط المزرعة التي عُثر داخلها على 70 حمارًا مذبوحًا مقدمة وجبة طعام للأسود.

وكان مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد، إخطارًا من رئيس مباحث التموين بتلقيه معلومات عن وجود بعض الأشخاص ينقلون كميات من الحمير بسيارة نقل لذبحها.

وبتكثيف التحريات، تبينت صحة المعلومات، وشُكلت مأمورية من الطب البيطري ومباحث التموين لبمراقبة السيارة التي تبين دخولها إلى مزرعة بمدينة أبو زعبل، عُثر داخلها على 5 أسود أعمارها تتراوح ما بين عامين و5 سنوات و70 حمارًا مذبوحًا، وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

وبسؤال عامل المزرعة، أكد أن المزرعة استأجرها مدرب الأسود محمد الحلو منذ عدة أشهر، ووضع بها تلك الأسود للاستيلاد، وأنه يتم إحضار كميات كبيرة من الحمير كل فترة لإطعام الأسود.

وأكد مسؤول الطب البيطري أنه لم يتم إخطاره بتلك الكميات من الحمير، ونفى وجود موافقة بذلك بناء على ما يتم اتخاذه من إجراءات في تلك الحالات.

وحرر بذلك المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة صدر قرارًا بإغلاق المزرعة.​