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استقالة وزيرة حقوق الإنسان في صنعاء بعد اعتداء حوثي

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استقالة وزيرة حقوق الإنسان في صنعاء بعد اعتداء حوثي استقالة وزيرة حقوق الإنسان في صنعاء بعد اعتداء حوثي

مصراوي Masrawy

وزيرة حقوق الإنسان علياء الشعبي في حكومة الانقلاب

صنعاء- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة حقوق الإنسان علياء الشعبي في حكومة الانقلاب اليمنية استقالتها بعد اعتداء الحوثيين عليها خلال زيارتها لأحد السجون.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" بالعربية، مساء اليوم الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر أمنية يمنية وفاة أحد نزلاء السجن المركزي في محافظة الحديدة بعد إصابته بوباء الكوليرا، مضيفة أن مليشيات الحوثي التي تسيطر على المحافظة رفضت السماح لـ7 نزلاء بتلقي العلاج بعد إصابتهم بالوباء داخل السجن.

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