رسميا.. ساديو ماني لاعب الموسم في ليفربول

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أقام نادي ليفربول الإنجليزي، حفله السنوي لتقديم الجوائز للأفضل لاعبيه، مساء اليوم الثلاثاء، وتم تسليط الضوء على أهم لحظات الموسم الحالي إلى جانب تكريم جميع الجهود الفردية التي حققت النجاح في النادي هذا الموسم على كافة المستويات.

وحصل الجناح السنغالي ساديو ماني، على جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال موسم 2016-2017 الجاري، كما حصل الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب.

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انتقل ماني، إلى صفوف ليفربول في الصيف الماضي، قادمًا من فريق ساوثهامبتون، وشارك صاحب الـ25 عامًا في 29 مباراة مع الريدز هذا الموسم من مختلف البطولات، سجل خلالهم 13 هدفا، وصنع 8 أهداف.

الظهير الأيمن الشاب ترينت أليكساندر أرنولد، صاحب الـ18 عاما، هو من أكادمية ليفربول، وشارك مع الفريق الأول للريدز في 12 مباراة هذا الموسم، صنع خلالها هدف.