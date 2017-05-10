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يوفنتوس يتغلب على موناكو.. ويتأهل لنهائي الشامبيونزليج

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يوفنتوس يتغلب على موناكو.. ويتأهل لنهائي الشامبيونزليج يوفنتوس يتغلب على موناكو.. ويتأهل لنهائي الشامبيونزليج

التحرير

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تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تغلب على نظيره موناكو الفرنسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب يوفنتوس أرينا، في إياب نصف نهائي الشامبيونزليج. 

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب ماريو ماندزوكيتش، ثم يعود الفريق الإيطالي للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب داني ألفيس، بينما سجل هدف موناكو اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة 69 من عمر المباراة. 

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وينتظر يوفنتوس المتأهل من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، التي تقام غدًا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع، على ملعب فيسنتي كالديرون. 

يذكر أن لقاء الذهاب بين يوفنتوس وموناكو، انتهى لصالح السيدة العجوز، بهدفين دون رد، على أرضية الفريق الفرنسي. 

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التحرير

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