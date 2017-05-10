بالفيديو : حالة رعب شديدة وسط سكان المعمورة البلد بالإسكندرية "والأهالي والشرطة يبحثون عن فتاة مصابة بالإيدز

سمر العشري

كارثة بمعنى الكلمة، أدخلت الرعب إلى عشرات البيوت بمنطقة المعمورة البلد شرق الإسكندرية، بعد أن أعلنت إحدى المستشفيات بالمحافظة عن استقبال حالة، تم الاعتداء الجنسي عليها، وبعد الفحوصات تبين حملها، وكانت الكارثة الكبرى هي إصابتها بفيروس نقص المناعة، «الإيدز».

وفي مقابلة مع قناة دريم قال شاب سكندري من سكان منطقة المعمورة، وشاهد على تفاصيل تلك القضية يدعى “أحمد سامي” عن وجود احتمالات بنسبة كبيرة عن أصابة عشرات الشباب بمرض الإيدز بسبب “بعد معاشرتهم أحجى فتاة الشوارع” المريضة بالإيدز، ورفض سامي نشر أسماء هؤلاء الشباب، لمنع أنتشار حالة الرعب التي تسيطر على أهالي المنطقة.

وتابع: بأن الفتاة بعد أن علمت بأنها حامل منذ شهرين، أعترفت بأن سائقي الـ “توك توك”، وسيارات الأجرة، والعديد من شباب المعمورة، قاموا بالإعتداء عليها، وأنها لا تعلم بأنها مريضة بالإيدز.

وفي تدوينة على موقع النواصل الإجتماعي فيس بوك للطبيب حاتم البنا مكتشف الحالة قال:

” حصلت على أكثر من 140 ألف إعجاب و 10 آلاف مشاركة: “جاتلى من كام يوم واحدة ست شيك فى أواخر الأربعينات ومعاها بنت حاجة وعشرين سنة ، من ملابس البنت وشكلها واضح إنها عايشة فى الشارع … المهم الست دى كانت ماشية وشافتها صعبت عليها جابتها تكشف عليها”. وأضاف: “المهم كشفت عليها كشف ظاهرى كده البنت واعية كويس و بتفهم كويس مش متخلفة عقليا يعني ، وهى متعرفش أهلها ، هي طلعت لقت نفسها في الشارع ، طبعا جسمها كله سحجات خفيفة كده ، و شكيت من الكشف إنها حامل لأن بطنها كانت كبيرة شوية ، سألتها انتي متجوزة ؟ قالت لا .. استدعيت دكتور النسا عملها سونار وفعلا طلعت حامل في أربع شهور ومكانتش تعرف ، وقالت إنها كانت حامل قبل كده وسقطت في الشارع كده من غير أي رعاية طبية . فسألتها مين والد الجنين ، قالت معرفش ، في كذا حد بيعتدي عليها جنسيا وهي كانت بتقاوم زمان بس لقت إنها بتتضرب وتتعور وفي الآخر بياخدوا اللي هما عاوزينه (على حد تعبيرها) فمبقتش تقاوم وعلى حد وصفها إنهم بالمئات لأن كل واحد كان بينجح إنه يعمل معاها حاجة كان المرة اللي بعدها بيجيب أصحابه معاه ، واصحابه يجيبوا اصحابهم”. وأردف: “البنت حالتها الصحية زي الزفت حرفيا ، عندها نزلة شعبية ، وطبعا أمراض جلدية ، درجة حرارتها عالية ، وغيره وغيره من البلاوي . طبعا عملتلها حبة تحاليل شاملة كده صورة دم ووظايف كبد وكلى وتحاليل فيروسات كبد وغيره من التحاليل اللي بتعملها لحد جاي من الشارع .. خلصت وكتبت للست روشتة مبدئية أعالج فيها الحاجات الظاهرة لغاية ما نتيجة التحاليل تظهر و تيجي نكمل العلاج .. الست مشكورة تكفلت بكل الأمور المادية وتعهدت برعايتها إلى أن تجد مكانا يتولى أمرها ..كل القصة المأساوية دي مش هي السبب إني بكتب البوست ده … لأن وللأسف أنا مش أول ولا تاني ولا عاشر مرة أشوف حاجة زي كده ومعتقدش إنها آخر مرة “. وأضاف: “أنا بكتب البوست ده لان التحاليل طلعت .. البنت طلعت HIV+ve ،البنت طلع عندها إيدز !! أنا بكتب البوست ده عشان لو أي حد مسؤول شافه لازم كل الشباب اللي في المنطقة اللي البنت دي كانت موجودة فيها يتعملهم screening tests أو تحاليل إيدز ، خصوصا سواقين التكاتك من الشباب ، لأنها قالت إن معظمهم كانوا سواقين تكاتك و أصحابهم .. ياريت ياجماعة شير لغاية مانوصل لحد .. المعلومات الخاصة باسم البنت ومكان تواجدها و المنطقة اللي المفروض يدوروا فيها على الشباب دول أنا شيلتها للحفاظ على خصوصية المريض وهي متوفرة لأي مسؤول يحب يتصرف و ياخد خطوة في الاتجاه الصحيح .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وتمشط الشرطة الأن ووزارة الصحة بمساعدة الأهالي، منطقة المعمورة بالكاملللبحث عن تلك الفتاة، مريضة الإيدز، وتم تخصيص سيارة تحاليل تجوب المنطقة لإجراء فحوصات الإيدز، داعية الأهالى للكشف للتأكد من سلامتهم من المرض.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads