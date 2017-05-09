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الخارجية: العلاقات المصرية السودانية لا تحتمل التصعيد

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الخارجية: العلاقات المصرية السودانية لا تحتمل التصعيد الخارجية: العلاقات المصرية السودانية لا تحتمل التصعيد

مصراوي Masrawy

السفير أحمد أبو زيد

كتبت – سحر عزام :

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن العلاقات المصرية السودانية متشعبة ومتجذرة ولا تحتمل التصعيد، وإن بعض وسائل الإعلام لجأت خلال الفترة الأخيرة لتصعيد غير مبرر في العلاقات بين البلدين إما عن سوء فهم أو رغبة في عدم رؤية العلاقات الثنائية تسير في مسارها الصحيح.

وأضاف أبو زيد في حوار مع قناة "EXTRA NEWS" اليوم الثلاثاء، أن زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية للخرطوم جاءت لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإجراء مشاورات تناولت كافة الموضوعات محل الاهتمام، فضلا عن الاتفاق على ضرورة وجود ميثاق شرق إعلامي لاحترام كل دولة وقيادتها وثقافتها وحضارتها.

وعن فرض السودان تأشيرة على دخول المصريين لأراضيها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تحترم مبدأ المعاملة بالمثل كمبدأ راسخ في القانون الدولي، لافتًا إلى إن مصر تفرض على المواطن السوداني تأشيرة في حال زيارتها.​

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