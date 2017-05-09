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فيديو| الغيطي لوزير التعليم: «بتستعين بالفاسدين».. ويرد: «عايز المركب يمشي»

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فيديو| الغيطي لوزير التعليم: «بتستعين بالفاسدين».. ويرد: «عايز المركب يمشي» فيديو| الغيطي لوزير التعليم: «بتستعين بالفاسدين».. ويرد: «عايز المركب يمشي»

التحرير

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هاجم الإعلامي محمد الغيطي، وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قائلًا: "تستعين بالفاسدين وتترك لهم المسئوليات، إضافة إلى أقاربهم".

ورد الوزير، خلال برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc"، "عدد الموظفين في الوزارات بالآلاف، وكأي مؤسسة حكومية لدينا مشاكل وتنافس، حضرتك لو مدير مؤسسة بتبدأ تشوف إيه اللي حواليك وده اللي بيحصل من شهرين".

وتابع:"أنا عايز المركب يمشي في ظل هذه المشاكل الكثيرة، لكن لن سيكون مكان لشخص في الوزارة إلا لو كان كفءًا ومتميزًا، يا ريت نهدى شوية ومنصدقش المواقع الإعلامية".

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وعلق الغيطي: "عايزينك تعمل ثورة حقيقة في التعليم، ونشوف تعليم زي ماليزيا كده في ".

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التحرير

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