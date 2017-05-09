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فيديو| الخارجية: لم نفضل أي مرشح في انتخابات فرنسا

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فيديو| الخارجية: لم نفضل أي مرشح في انتخابات فرنسا فيديو| الخارجية: لم نفضل أي مرشح في انتخابات فرنسا

التحرير

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قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن العلاقات المصرية الفرنسية بها ارتباطات تاريخية كبيرة.

وأضاف أبو زيد، خلال لقائه بقناة "سي بي سي إكسترا"، "نحن أمام مرحلة جديدة ودماء جديدة تضخ لعلاقة وفرنسا، ونتطلع أن تظل هذه العلاقة خاصة، وتعبر عن مصالح الشعبين".

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وتابع: "الموقف المصري واضح تجاه أي انتخابات تتم في أي دولة، ونعتبر أن هذا شأن داخلي للدول، ومصر تحترم إرادة الشعوب، وليس لنا تفضيل لمرشح على آخر"، مؤكدًا أن مصر لها مصالح مشتركة كبيرة مع فرنسا.

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التحرير

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