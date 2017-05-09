وزير التنمية المحلية: الصعيد يمكنه أن يصبح مثل سنغافورة وماليزيا

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات المصرية، خاصة في الصعيد، ومنها سوهاج وأسوان والأقصر، تمتلك الإمكانات الكبيرة لتحويلها خلال فترة زمنية لتصبح مثل سنغافورة وماليزيا وتصدر إلى الخارج.

وطالب الوزير، خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، بندوة «نحو خريطة جديدة لتحقيق اللامركزية المالية في مصر»، التي عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، المتخصصين بالكلية بمساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الحالية، والتي تهدف إلى الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة في مصر، والعمل على وضع الخطط والمشروعات والبرامج لتحويل القرية المصرية بالمحافظات من مستهلكة ومستوردة إلى مكتفية ومنتجة ومصدرة.

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وأكد الوزير أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ أي مخططات لتحقيق التنمية وتنفيذ اللامركزية في كافة المحافظات.