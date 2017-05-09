تعليق عضوية مصر في اتحاد الأطباء العرب

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قرر اتحاد الأطباء العرب ومقره القاهرة، تعليق عضوية النقابة العامة لأطباء مصر بالاتحاد بصفة مؤقتة؛ لمخالفتها النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن نقابة أطباء مصر استضافت دعوة من يدعي أنه أمين عام الاتحاد، رغم إقرار أعضاء مجلس نقابتها ونقيبها العام في يناير 2015 بعدم مشروعية الاجتماع، ذاكرًا أن أمر تجميد العضوية يعرض على المجلس الأعلى للاتحاد، المزمع انعقاده بعد 30 يومًا، وتدعا النقابة المصرية لحضور الاجتماع.

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وأوضح الاتحاد أن الدكتور أسامة عبد الحى عضو مجلس نقابة أطباء مصر قد دعا لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة 12 مايو المقبل، واتهم البيان الدكتور أسامة عبد الحي، بانتحال صفة الأمين العام، ما يضع نقابة أطباء مصر "في خانة الاتهام لاستضافتها تلك الاجتماعات المشبوهة مع أعضاء بالاتحاد ليس لهم حق التصويت"، بحسب تعبير الاتحاد.