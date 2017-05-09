تشيلسي يضم موهبة رينجرز

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توصل فريق تشيلسي الإنجليزي لإتفاق مع فريق رينجرز الأسكتلندي، على ضم اللاعب الدولي بمنتخب تحت 16 عاما الاسكتلندي بيلي جيلمور، في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيوقع صاحب الـ15 عاما عقدا احترافيا مع النادي اللندني حينما يكمل عامه السادس عشر وذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق مقابل مبلغ مالي كبير وفقا لما أعلنه رينجرز.

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يذكر أن رينجرز عرض عقدا احترافيا على اللاعب الذي فضل الانتقال نحو تشيلسي، وقال رينجرز في بيان: "بمجرد إبلاغنا برغبته الانتقال للبريميرليج، كان أهم شيء هو رفع قيمته التجارية".

وكان جيلمور، قد شارك طوال الموسم في تدريبات الفريق الأول.