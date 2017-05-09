رقم جديد لكورتوا ولوريس في البريميرليج

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تمكن الثنائي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمي فريق تشيلسي، والفرنسي هوجو لوريس حارس مرمي فريق توتنهام، من تحقيق رقم جديد هذا الموسم داخل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن هذا الثنائي هما الأكثر حفاظا على شباكهم نظيفة في مسابقة الدوري الإنجليزي، إذ تمكن كل منهم من الخروج في 15 مباراة دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف.

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يذكر أن الحارس البلجيكي خاض 34 مباراة مع البلوز استقبلت فيها شباكه 27 هدفُا، فيما استقبل لوريس 21 هدفًا في 31 مباراة مع فريقه.

ويحتل تشيلسي المركز الأول في جدول المسابقة، ويلاحقه توتنهام في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.