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مستشار الرئيس: داعش يمتلك 100 ألف صفحة على "فيسبوك"

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مستشار الرئيس: داعش يمتلك 100 ألف صفحة على "فيسبوك" مستشار الرئيس: داعش يمتلك 100 ألف صفحة على "فيسبوك"

مصراوي Masrawy

الدكتور أسامة الأزهري

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ووكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن تنظيم داعش يمتلك ٦٠ ألف صفحة بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذلك يمتلك من ٣٠ إلى ٤٠ ألف صفحة باللغة الأجنبية.

وأضاف الأزهري في كلمته خلال الصالون البرلماني الأول، المنعقد الآن بمقر البرلمان، بعنوان "تجديد الخطاب الديني ومواجهة الإرهاب" بمشاركة مفتي الجمهورية شوقي علام ورئيس لجنة الشئون الدينية، أن ذلك يتطلب ضرورة المواجهة من خلال إطلاق الأزهر لآلاف الصفحات على موقع "فيسبوك" عربي وإنجليزي، وتخصيص فريق من الخبراء لهم والانفاق عليه بسخاء، والعمل على زيادة المتابعات على تلك الصفحات لتصل إلى عشرات الملايين عليها.

وتابع، يمكن الوصول إلى ذلك المعدل خلال 3 أو 4 شهور، لافتا إلى أن ضرورة تنفيذ ذلك مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الاسلامية، وهيئة كبار العلماء والطرق الصوفية وغيرها من الكيانات، حتى تتعدد الصفحات والمنصات.

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