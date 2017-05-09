الخارجية الإيرانية: طهران لا تعارض بناء تركيا جدارًا على حدودها

طهران - (أ ش أ):

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لا تعارض بناء جدار على الحدود المشتركة بين إيران وتركيا، ولكن ينبغي إعلام إيران في حال اتخذت أنقرة قرارًا بذلك.

وقال المصدر الإيراني - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "من حيث الأساس فنحن لا نواجه أي مشكلة بأن تتخذ تركيا إجراءات جديدة لأسباب أمنية على الحدود المشتركة".

وتابع المصدر: "سيؤدي بناء الجدار إلى الحؤول دون تهريب ما تعادل قيمته ملياري دولار من المنسوجات والملابس إلى إيران"، مؤكدًا أن "إيران تشجع أيضًا تنفيذ هذا الإجراء سريعًا لمنع دخول البضائع المهربة إلى إيران".

وجاء تصريح المسؤول الإيراني هذا على خلفية ما نشر في إحدى الصحف التركية حول قرار أنقرة بناء جدار على الحدود التركية المشتركة مع إیران، بهدف وقف تسلل عناصر حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي التركية.