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فيديو| المالية: «زيادة 14 جنيهًا على بطاقة التموين في رمضان يكلفنا مليار جنيه»

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فيديو| المالية: «زيادة 14 جنيهًا على بطاقة التموين في رمضان يكلفنا مليار جنيه» فيديو| المالية: «زيادة 14 جنيهًا على بطاقة التموين في رمضان يكلفنا مليار جنيه»

التحرير

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قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن زيادة 14 جنيهًا على بطاقة للفرد، لشراء مزيد من السلع المدعمة خلال شهر رمضان، سيكلف مليار جنيه.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "85% من الموازنة العامة موجهة للمرتبات والدعم وتكلفتهم"، مؤكدًا أن قرار الحكومة تخصيص مليار جنيه لتوفير السلع المدعومة في رمضان يخفف العبء عن المواطنين.

وتابع: "تراكم مشاكل الدعم وتشوهاته استوجب العلاج الفوري، ما يشعر المواطنين ببعض الصعوبات".

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التحرير

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