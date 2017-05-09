«سامو زين ليس أولهم».. 10 فنانين عرب جسدوا أدوار «ولاد البلد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

الممثلون غير المصريين كما هو متعارف عليهم يحققون نجاحات عديدة بتجسيدهم شخصيات معينة بالأعمال الفنية المصرية، التي يضفون دائمًا عليها طابعًا خاصًا من روح الفنون العربية الأخرى، واتجه البعض منهم إلى تجسيد أدوار تصف بعض الشخصيات المصرية الفلكلورية الأصيلة، التي تتمثل في "ولاد البلد"، والتي أثارت جدلاً كبيراً على الـ"سوشيال ميديا" بسبب عدم تعود متابعيهم على مشاهدة تمثيلهم لتلك الأدوار، البعض منها لاقى استحسان الجمهور وإعجابه بها وشخصيات أخرى لم يتقبلوها، بل أصبحت مادة للسخرية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز الفنانين العرب الذين أحدثوا ضجة بتمثيلهم أدوار شعبية وعشوائية تشبه عددًا من الشعب المصري.

1- سامو زين

أحدث الفنان اللبناني سامو زين جدلاً واسعاً بعد نشره صورًا من كواليس دوره الذي يجسده بمسلسل "طعم الحياة"، الذي يظهر من خلاله كـ"بلطجي"، وعلّق البعض عليها ساخراً: "بيقال إن هيبقي فيه مشاهد صعبة زي تكسير بقسماط علي الدماغ وخناقات زي بتاع شباب المعادي اللهم احفظنا يعني".

حتى سخر سامو زين من دوره، بصفحته الشخصية على موقع فيسبوك، قائلاً: "عندما يتحدث الفتوه كله يستمع مدام هى كدة يبقى قرارنا بالصلاة على النبى إننا نقفل المعادى كله يخلى باله هيبقى فيه رمى مصاصات وتكسير بسكوت واقلام رصاص واللى خايف يروح.. كلام فتوات"، وتم تدشين صفحة باسم الشخصية "عبده الفتوة" التي يمثلها زين، وبدأ ينشر تعليقات متابعيه عليها.

2- هيفاء وهبي

اشتهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في معظم أدوارها الفنية بتجسيد دور الفتاة الشعبية "بنت البلد"، بداية من بطولتها فيلم "دكان شحاتة" مع الفنان عمرو سعد، والتي عادت لتقدمها بفيلم "حلاوة روح" الذي مُنع من العرض بقرار من رئيس الورزاء السابق إبراهيم محلب وعاد لعرضه مجدداً.

وكررت هيفاء نفس الأداء بمسلسل "مولد وصاحبه غايب" مع الفنانة فيفي عبده، الذي عرض بشهر رمضان عام 2015، وتعود لتمثيل شخصية "عسلية" بمسلسل "الحرباية"، المقرر عرضه في شهر رمصان القادم، والذي تمثل فتاة تعيش بإحدى المناطق الشعبية ويقع في حبها أحد البلطجية.

3- قمر

ظهرت المطربة قمر اللبنانية في بعض مشاهد فيلم "حصل خير" بجلباب شعبي وخلخال، وتغنت أغاني شعبية مع الفنانين: محمد سعد، وكريم محمود عبد العزيز، محمد رمضان.

4- جمال سليمان

جسد الممثل السوري جمال سليمان دور الصعيدي بمسلسل "حدائق الشيطان" وعلى الرغم من تحقيقه أعلى نسب المشاهدة على الـ"سوشيال ميديا"، فإنه تعرض لبعض الانتقادات، كون أن أدوار الصعايدة يجسدها دائمًا مصريون.

شاهد أيضا

5- رزان مغربي

مثّلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي أمام الفنان أحمد آدم، بمسلسل "الفوريجي"، وظهرت كفتاة شعبية، وقبل ذلك كانت في دور "صفية" بنت الحارة بمسلسل "عدى النهار".

6- نيكول سابا

قدمت الفنانة نيكول سابا دور "بنت البلد" بفيلم "قصة الحي الشعبي"، على الرغم من شعرها الأشقر وملامحها الغربية، مع الفنانين: طلعت زكرين، محمد سعد، سامح حسين، انتصار وأمينة.

7- درة

كانت أولى تجارب الفنانة درة التونسية دورها كفتاة شعبية بفيلم "الأولة في الغرام" مع الفنان هاني سلامة، والذي تسبب في شهرتها وتوالت بعده بطولاتها لأعمال فنية عدة، وكررت أداء الدور في فيلمها الأخير "تك تك بوم" مع الممثل الكوميدي محمد سعد.



8- تيم حسن

لعب الممثل السوري تيم حسن دور الـ"بلطجي" بمسلسل "الوسواس"، الذي يدور حول حب "الفتوة" لفتاة تسمى "صباح"، الذي يتزوجها تحت ضغط التهديدات ليكتشف فيما بعد حبها لشخص آخر ليقتلها في النهاية، شاركه بالعمل الفنانين: زينة، سوسن بدر، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، وهو تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج حسني صالح.

9- جومانا مراد

جذبت الفنانة السورية جومانا مراد الجمهور بأدوارها في بعض الأعمال السينمائية مثل: "كباريه" و"الفرح" و"كف القمر"، والتي لعبت فيها دور الفتاة العشوائية، التي تنمتي لأسر تحت خط الفقر، وصرّحت جومانا بعدة تصريحات صحفية عن سر تقديمها عدة شخصيات شعبية قائلة أنها تميل دائماً لمثل هذه الأدوار وأكدت على اختلاف كل شخصية عن نظيرتها.

10- نور الكاديكي

تميزت، الممثلة الليبية وملكة جمال ليبيا لعام 2010 نور الكاديكي، التي حصلت على لقب جوهر العرب بالمغرب عام 2011، في دورها كـ"بنت البلد" بمسلسل "السبع بنات" والذي شاركت ببطولته مع الفنانة علا غانم، إيمان العاصي، ريم البارودي، ميريهان حسين، تارا عماد، فريال يوسف، وهو تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.