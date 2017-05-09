أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع حالات الوفاة في تصادم سيارتين بالشرقية

Google+ Print
ارتفاع حالات الوفاة في تصادم سيارتين بالشرقية ارتفاع حالات الوفاة في تصادم سيارتين بالشرقية

مصراوي Masrawy

تصادم سيارتين - صورة أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ارتفع منذ قليل، عدد حالات الوفاة في حادث تصادم سيارتين على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، إلى أربع حالات؛ بعدما توفي أحد المصابين داخل مستشفى بلبيس العام.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالحادث الذي وقع بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، جرى التحفظ على جثامينهم بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وإصابة 17 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى بلبيس العام، وتوفي أحدهم منذ قليل.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما توجهت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919

بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919