ارتفاع حالات الوفاة في تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ارتفع منذ قليل، عدد حالات الوفاة في حادث تصادم سيارتين على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، إلى أربع حالات؛ بعدما توفي أحد المصابين داخل مستشفى بلبيس العام.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالحادث الذي وقع بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، جرى التحفظ على جثامينهم بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وإصابة 17 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى بلبيس العام، وتوفي أحدهم منذ قليل.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما توجهت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية.