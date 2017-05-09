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"شاهين": إنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار داخل جامعة بورسعيد

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"شاهين": إنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار داخل جامعة بورسعيد "شاهين": إنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار داخل جامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مركز "محو الأمية وتعليم الكبار" داخل الجامعة.

وأوضح "شاهين"، في بيان إعلامي له، أن تلك الخطوة تأتي بناءً على الاجتماع الذي جرى برئاسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة عائشة الدجدج، مستشار الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لوضع خطة استراتيجية لمشروع قومي لمحو الأمية وتعليم الكبار تتبناه الجامعة لخدمة المحافظة.

وأشار إلى عقد اجتماع بالجامعة برئاسته لوضع تلك الاستراتيجية وتشكيل الهيكل التنظيمي لقطاع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، الذي سيترأسه شخصيًا ويضم بين أعضائه كلاً من: الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مجدي إبراهيم البنا، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مركز محو الأمية وتعليم الكبار، ووكلاء شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعدد من كليات الجامعة.

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