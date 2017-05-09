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صور| محافظ بورسعيد يدشن 5 سيارات جديدة بمرفق الاسعاف

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دشن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، دخول 5 سيارات جديدة ضمن اسطول سيارات الاسعاف بالمحافظة، الذي يبلغ 56 سيارة موزعة علي الطرق السريعة ونقاط الاسعاف المختلفة في جميع المناطق وشواطيء بورسعيد.

وأضاف المحافظ بأن تلك السيارت مجهزة بأحدث الامكانات، يوجد بها عناية مركزة على أعلي مستوى، بالإضافة لتجهيزها طبيا للانتقال بالحالات إلى جميع محافظات .

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كما تفقد المحافظ مرفق الاسعاف وغرفة التحركات، وجه برفع كفاءة جراج الاسعاف لاستيعاب جميع السيارات بداخله، لسهولة وسرعة الحركة فور تلقي البلاغات.

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