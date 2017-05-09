«عبد العال»: التصويت على علاوة «غير المخاطبين بالخدمة المدنية».. غدًا

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أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت النهائى على قانون العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لجلسة غد الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب القانونى للموافقة على القانون الذى يحتاج ثلثى الأعضاء.

ووجه عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة للبرلمان بالتواصل مع النواب الذين لم يصوتوا لحضور جلسة غدا.

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وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قراره جاء تفعيلًا لنص الفقرة الثانة من المادة 328 من اللائحة، التى تنص على أنه "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه".