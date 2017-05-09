سعيد فرنسا «نبطشي الزنزانة»: 16 سنة في 9 سجون

التحرير

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كتبت - مارينا ميلاد:

لم يبدو مظهره مثيرًا للشك حين استوقفت سيارة «التاكسي» التي يقودها، مرت الدقائق الأولى طبيعية، ولم يصدر عنه أي شيء غريب، حتى اعترض طريقه سيارة سائق تاكسي. فتشاجر معه، وبدأ الأمر يتصاعد، حيث أخرج سلاح أبيض؛ علمت بعدها منه أنه يلازمه دومًا. لكن الرجل الآخر آثر السلامة وابتعد. ثم بدد السائق سريعًا استغرابي واعترف متباهيًا: «أنا 16 سنة بلف على سجون مصر كلها، ومعنديش مانع أرجعلها تاني».

بسيجارة في إحدى يديه رافقته طوال المشوار، حكى تفاصيل متناثرة عن الحياة داخل السجن، جذبتني رغم أنها لم تكن جديدة في غرابتها، ما دفعني إلى أن أحصل على رقم هاتفه المحمول. رتبت معه لقاءً آخر؛ لأسمع أكثر عن رجل يبدو أنه يحمل تجربة ثرية داخل السجون.

عَرف نفسه بـ«سعيد فرنسا» (اسم الشهرة). هو رجل طويل القامة، عريض البنية، ذو شارب كثيف، يرتدي عِمه على رأسه، لديه هيئة وملامح تشبه تمامًا «فتوات» الأفلام القديمة، ولهجة غير مخيفة، وإنما ساخرة و«كوميدية» أحيانًا.

«أنا مبأذيش غير اللي بيئذي».. يتذكر سعيد أن أول مرة يتعرف فيها على حياة السجن كانت عام 1997؛ عندما مَر بـ«التاكسي» الخاص به في ميدان التحرير، وأوقفه أحد أمناء الشرطة وسبه؛ فلم يخطر في باله وقتها إلا أن يُخرج آلة حادة ويسبب له «عاهة مستديمة».

حصل بعدها على حكم بالسجن ثلاث سنوات. توالت بعدها الأحكام عليه في قضايا أخرى تنوعت بين تعاطي المخدرات، والسرقة، وحيازة أسلحة بيضاء، وجرائم عنف. لا يُنكر أيًّا منها ولا يبدي ندمًا إلا على واقعة واحدة فقط.

هى «الفعل الفاضح في الطريق العام»، فيقول: «كنت متعاطي مخدرات ومش في وعيي، وفجأة وقفني في الشارع ولد وركب معايا العربية وعمل حركات كأنه بنت، وحصل اللي حصل.. أنا اتكسفت من نفسي بعد كده قدام مراتي وولادي ولحد دلوقتي أنا ندمان».

رغم أن سعيد لم يحصل إلا على شهادة الابتدائية إلا أنه حرص على تعليم أبنائه حتى الجامعة، فابنيه التوأمان؛ أحدهما يعمل موظفًا في محكمة العباسية، والآخر بمجمع محاكم الجلاء، وابنته موظفة في إحدى الشركات الخاصة.

«أهلي قالولي كتير بطل اللي بتعمله رغم أن الكل بيعملهم حساب عشاني لكن أنا راضي عن نفسي»، سعيد يقول.

9 سجون مصرية ذهب إليها سعيد خلال تنفيذه لمدد الأحكام؛ بينها وادي النطرون والمرج والقناطر وطرة. كان نتاج خبرته فيهم أنه أصبح «نبطشي الزنزانة» (كبير السجناء).

أصبحت الرحلة من «الحجز» إلى «الزنزانة» معتادة بالنسبة لـ«سعيد». تبدأ من وصول عربة الترحيلات إلى إحدى المستشفيات الحكومية لإجراء الكشف الطبي على كل واحد منهم، وتمر بـ«حفلة الاستقبال»، وهي تقال بلغة السجون عن اصطحاب قوات الأمن للمساجين الجدد، وإيقافهم في صف واحد ليخلعون ملابسهم ثم يجلسون القرفصاء لـ«قضاء حاجتهم»؛ خوفاً من إخفائهم مواد مخدرة أو أمواس داخل فتحة الشرج.

يليها تنظيفهم لهذا المكان بأنفسهم؛ ثم تفتيش أغراضهم وأخذ ملابس السجن؛ والذهاب للحلاق، الذي يقول عنه سعيد «لو اديته سجائر يظبط الحلاقة لو مدتوش لازم يبوظ دماغي»، ثم إجراء الفيش والتشبيه، والتصوير يمينًا ويسارًا. وتنتهي الرحلة بالذهاب إلى «الإيراد»، وهي الزنزانة المظلمة التي يجلسون فيها 30 أو 40 يومًا، قبل عملية التوزيع على عنابر بحسب كل تهمة.

يقول سعيد: «بيكون عددنا في الإيراد نحو 35 أو 40 فردًا، مبنشفش النور، مش مسموح نخرج أبدًا لأي سبب، حتى الحمام بيكون جوه الزنزانة لأن فيها حمامين بلدي، وفيه واحد بنسميه نبطشي التعيين (الطعام) بيخرج يجيب الأكل من بره حسب عدد الموجودين في الزنزانة».

ويكمل: «الأكل عبارة عن (فول- فاصوليا - جبنة). لكل خمسة مساجين علبة جبنة، ولكل مسجون ثلاث أرغفة. ولازم نتعب منه لأنه بيكون مش نظيف».

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في زنازين لا تتعدى مساحتها ثلاثة متر (طول) في ثلاثة متر (عرض)، يُرص المساجين جوار بعضهم بعد توزيعهم؛ ولكل منهم «شِبر وقبضة» - بحسب وصف سعيد.

ولهذا نظامه. فيقوم «نبطشي الزنزانة»، الذي يصفه سعيد بـ«أنضف السوابق»، بتنظيم أماكن المساجين داخلها بحسب رضاه عن كل واحد منهم، فالمتبع عنده هو الحصول على أربعة علب سجائر من المسجون الجديد، وثلاث سجائر يومية من المسجون القديم.

لـ«نبطشي الزنزانة» وضعه أيضًا بين المخبرين والأمن. يكون معروفًا، ويحق له الخروج للتهوية أكثر من باقي المساجين المخصص لهم ساعة واحدة في اليوم.

«العملة في السجن هي السجائر».. يصف سعيد العلاقة بين المخبرين وأفراد الأمن والسجناء بأنها قائمة على هذا المبدأ، لأن قليلين من يستطيعون تهريب أموال للداخل.

يقول: «المخبر يخاف من المسجون في جرائم عنف، إنما اللي جي في أداب مثلا، فيقولوا له (هنقِل منك) وهو لفظ معروف في السجن».

قدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في إحدى تقاريرها العام الماضي، السجناء في مصر بـ106 آلاف سجين تقريبًا. هؤلاء يقضون سنوات دون إقامة علاقة جنسية مع إمرأة. فيزعم سعيد أن أغلبهم يمارسون «الشذوذ»، طوعًا مقابل سجائر أو جبرًا حين يكون مسجونًا جديدًا.

إذا اكتشف فرد الأمن ذلك أو سَبب أحد المساجين قلقًا داخل الزنزانة؛ فليس هناك مفر من «غرفة التأديب»، وهي الغرفة التي يتجنبها قدر الإمكان جميع المساجين.

دخل سعيد غرفة التأديب 6 مرات: «بكون عاريًا تمامًا في غرفة مترين في مترين. في نوعين منها؛ واحدة فيها مياه غير نظيفة في الأرض، والتانية فيها زلط. ده عشان اللي موجود ميعرفش ينزل رجله وينام وهو واقف أو مقرفص. ممكن تكون مدة العقاب ثلاث أيام أو أربعة أو أسبوع. الشخص يخرج منها عنده قرح وشبه المومياء».

لكن هناك طريقة متفق عليها بين السجناء لينقذوا المسجون من غرفة التأديب، يوضحها سعيد قائلًا: «لو عمل السجناء في الزنزانة إضراب عن الطعام عشان زميلهم يخرج من غرفة التأديب، بيخرجوه لأن السجن بيخاف أوي من موضوع الإضراب».

ذكر تقرير سابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أن نسبة التكدس داخل السجون تصل إلى 300% بالتزامن مع تقارير صادرة من عدة منظمات حقوقية محلية ودولية تتحدث عن عشرات الوفيات خلف القضبان.

لم ينف سعيد ذلك، فخمسة مساجين توفوا أمامه؛ ثلاثة منهم بسبب عدم قدرتهم على التنفس بسبب دخان السجائر وضيق الغرفة وعدم وجود تهوية كافية، واثنين آخرين لم يتعد عمرهما الـ28 عام دون سبب؛ يقول عنهم «ماتوا من حسرتهم». لكنه في الوقت نفسه لم ينكر وجود اهتمام إدارة السجن بوجود أطباء بشكل دائم؛ حتى لا تحدث حالات وفيات كثيرة، وهو أمر يسبب ذعر لهم.

سعيد البالغ من العمر 58 عام لا يخيفه شيء، كما يقول. لا يخيفه العودة إلى السجن، الذي نفذ آخر حكم به في 2015، بل يراه أفضل من الخارج؛ فهو في الداخل مؤَمن، يستطيع الحصول من خلال علاقاته بالسجناء العاملين في المطبخ على «طعام نظيف» الذي يتم إعداده للظباط، ويقدم له نزلاء الزنزانة السجائر لنيل رضاه. إنما في الخارج «لم يسمح له الغلاء أن يوفر كل ذلك» - بحسب قوله.

ينحت سعيد الصباح أو «سعيد فرنسا» اسمه في كل حجز وزنزانة دخلها. وأخذ معه بعد انتهاء مدته زي السجن والغطاء للذكرى.