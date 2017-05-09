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عودة شيكابالا وباسم للتدريبات

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عودة شيكابالا وباسم للتدريبات عودة شيكابالا وباسم للتدريبات

التحرير

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شهد مران الذي يقام حاليا على ملعب حلمي زامورا عودة الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وباسم مرسى للتدريبات، بعد الراحة التي حصلا عليها، من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة فى الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

كما خاض الخماسي إبراهيم صلاح وأيمن حفني وستانلي ومحمود عبد العاطى دونجا وإيمانويل مايوكا، تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب أحمال الفريق الأبيض، لتجهيزهم بصورة جيدة لمواجهة كابس يونايتد.

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ويلتقي الزمالك مع "كابس يونايتد" يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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