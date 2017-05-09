ضبط سيدتين بحوزتهما 1500 قرص مخدر بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، القبض على سيدتين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 1500 قرص خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، من محرزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها بعدد من المناطق بأسيوط.

كان الواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم أول أسيوط، يفيد بضبط"س.ع. خ"، 35 عامًا، ربة منزل، و" ل .ع. خ"، 40 عامًا، ربة منزل، مقيمتان شارع المصلى بغرب مدينة أسيوط، وبحوزتهما 1500 قرص من العقاقير المخدرة ومبلغ 6820 جنيه بقصد الإتجار.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.