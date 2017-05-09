من يستحق لقب أفضل مدرب في «الليجا» هذا الموسم؟

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يقترب قطار الدوري الإسباني "الليجا" من الوصول لمحطته الأخيرة، الذي يتصدره برشلونة برصيد 84 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا بـ74 نقطة، قي المقابل يأتي رابعًا إشبيلية بـ69 نقطة.

من جانبها، استعرضت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، قائمة أفضل 5 مدربين في الليجا هذا الموسم، والتي لم تشهد وجود الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة، كما لم تشهد وجود الأرجنتيني دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد، علاوة على خورخي فالفيردي مدرب أتلتيكو بلباو المرشح لخلافة إنريكي في البلوجرانا.

وفيما يلي نستعرض الـمرشحين الخمس لأفضل مدرب في الليجا:

زيدان - ريال مدريد

المدرب الفرنسي الذي يبذل الكثير من الجهد لكسب ريال مدريد أول لقب له في الدوري "الليجا" منذ عام 2012، وتحقيق المجد الأوروبي "دوري أبطال أوروبا" للمرة الثانية على التوالي، وجد الخلطة السرية للحفاظ على مجموعة اللاعبين داخل غرفة الملابس، سواء الأساسيين والاحتياطيين بما فيهم الدولي الكولمبي خاميس رودريجز، والدولي الإسباني إيسكو، اللذان كان يريدان الخروج من أروقة النادي الملكي في بداية الموسم.

زيدان استطاع خلق احتياطي رائع ومؤثر للفريق الملكي، حيث تشير الأرقام إلى أن ساهمت اللاعبين احتياطيين في ريال مدريد بتسجيل 39 هدفًا وصنعوا 26 آخرين، في المقابل أحرز إحتياطي برشلونة 18 هدفًا، وصنعوا 11 آخرين.

خورخي سامباولي - إشبيلية

المدرب الأرجنتيني، الذي يعد هدفًا لمنتخب بلاده نهاية الموسم، كما يعد أبرز المرشحين لخلافة إنريكي في برشلونة، قدم كثير من العطاء للفيرق الأندلسي هذا العام، مع تقديم الفريق مستوى مختلف، كما تشير الأرقام إلى تطور إشبيلية بشكل رائع، حيث أرتفعت نسبة تمريرات الفريق عن الموسم الماضي بنسبة بلغت 31%، كما ارتفع استحواذ الفريق بـ13.7%، علاوة على دقة تمريرات الفريق بنسبة بلغت 5.8%.

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ماوريسيو بيليجرينو - ديبورتيفو ألافيس

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ45 عامًا، قاد ديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثًا لليجا لفرض اسلوبه واحتلاله المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، على الرغم من أن النادي ليس لديه الكثير من المال، واحرز الفريق 37 هدفًا فقط، إلا أن الأرقام تشير إلى أن معدل أهدافه بالنقاط جاء الأكبر في الليجا بـ 1.33.

خوسيه لويس مينديليبار - إيبار

يقم المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، صاحب الـ56 عامًا، بإنجاز رائع مع الفريق هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 54 نقطة حتى الآن، بعد أن حل في الموسم الماضي بالمركز الـ14، على الرغم من أن إيبار يمتلك أدنى حضور جماهيري في الدوري الإسباني في اللقاء الواحد بـ5.301 مشجع.

اوزيبيو ساكريستان - ريال سوسيداد

الإختيار الخامس والأخير، جاء من نصيب اوزيبيو ساكريستان، صاحب الـ53 عامًا، الذي قاد الفريق منذ نوفمبر 2015 بدلآ من ديفيد مويس، وكان الفريق حينها في مركز الهبوط، إلا أنه قادهم للمركز التاسع، لكن هذا العام يحتل المركز السابع برصيد 62 نقطة، ويمكن أن يعود بالفريق للبطولات الأوروبية، كما يعد اوزيبيو ساكريستان هو ثاني أكثر مدرب استخدامًا للاعبين المحليين "الإسبان" بعد أتلتيكو بلباو.