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تعرف على «براندت» منافس «صلاح» على جنة ليفربول

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تعرف على «براندت» منافس «صلاح» على جنة ليفربول تعرف على «براندت» منافس «صلاح» على جنة ليفربول

التحرير

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أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف روما، دخل بالفعل ضمن اهتمامات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة «سبورت ميدياسيت»، إن «صلاح»، يأتي كاختيار ثان للريدز، بعد جوليان براندت، جناح فريق باير ليفركوزن الألماني، والذي يبلغ من العمر 21 عامًا.

ولفت «براندت» الأنظار إليه في الموسم الحالي، حيث شارك مع ليفركوزن في 30 مباراة بالبوندسليجا، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 8.

كما شارك مع فريقه في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدف واحد.

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