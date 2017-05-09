«الثأر والنحس».. مفارقات في مباراة تشيلسي وميدلزبره

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خسر فريق ميدلزبره، مساء الأمس الإثنين، من مضيفه تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وهبط فريق ميدلزبره إلى دوري الدرجة الأولى بصورة رسمية، رغم تبقي مباراتين، إلا أن فارق النقاط لا يمكن تعويضه.

وشهدت هذه المباراة عدة مفارقات....

الثأر

أخذ البلوز بثأرهم من ميدلزبره بعد أن كانو قد تسببوا في هبوطهم من 30 عاما، حيث احتل فريق تشيلسي المركز الـ18 في ترتيب جدول البريميرليج لموسم 1987/1988.

كان الدوري الإنجليزي، في ذلك الوقت، مكونا من 21 فريقا وكان من المقرر أن تقل عدد الفرق إلى 20 في الموسم التالي، يهبط أصحاب المراكز الـ21 والـ20 والـ19 تلقائيًا، بينما يلعب صاحب المركز الـ18 بطولة لتحديد بقائه في الدوري أو هبوطه، مع 3 فرق من دوري الدرجة الأولى "الشامبيونشيب"، حيث كان يصعد من الدرجة الأولى فريقين تلقائيًا، ويلعب أصحاب المركز الـ3 والـ4 والـ5 مع صاحب المركز الـ18 من البريميرليج، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.

هبط واتفورد وأوكسفورد يونايتد وبورتسموث تلقائيًا من البريميرليج، وصعد فريقي ميلوول وأستون فيلا من الدرجة الأولى، بينما لعبت فرق تشيلسي وميدلزبره وبرادفورد سيتي وبلاكبيرن روفرز، دورة تحديد الفريق الباقي في البريميرليج.

فاز فريق تشيلسي على فريق بلاكبيرن بنتيجة (6-1) بمجموع اللقائين، وفاز فريق ميدلزبره على فريق برادفورد سيتي بنتيجة (3-2) بمجموع اللقائين، وفي المباراة النهائية للدورة فاز ميدلزبره على تشيلسي (2-1) بمجموع اللقائين، ليهبط البلوز الى دوري الدرجه الأولى، ويصعد البورو الى البريميرليج.

النحس

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أداما تراوري

الجناح الإسباني صاحب الـ21 عاما، من ناشئين برشلونة، انتقل إلى أستون فيلا صيف 2015، وبعد هبوط أستون فيلا، انتقل الى ميدلسبره الصيف الماضي، ولعب مع البورو 32 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، صنع خلالها هدفا.

رودي جستيدي

المهاجم البينيني صاحب الـ28 عاما، كان قد انتقل من أستون فيلا إلى ميدلزبره في يناير الماضي، وشارك مع البورو في 18 مباراة من مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين.

براد جوزان

الحارس الأمريكي صاحب الـ32 عاما، لانتقل من أستون فيلا إلى صفوف ميدلزبره في الصيف الماضي، وشارك مع البورو في 12 مباراة، استقبلت شباكه خلالها 18 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.