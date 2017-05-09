حال قرر الرحيل.. هؤلاء يريدون رودريجز

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يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى ضم الكولومبي خميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما نشرته، صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن المدير الفني لمانشستر أبلغ إدارة النادي برغبته في التعاقد مع اللاعب.

كانت تقارير إسبانية، أكدت أن الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد يريد الإبقاء على خميس في صفوف الفريق.

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على جانب آخر، تسع العديد من الأندية الإنجليزية للتعاقد مع رودريجيز، وهي (مانشستر يونايتد - تشيلسي - أرسنال - ليفربول).

وسبق وأن تحدث مورينيو من قبل، قائلًا: "أتمني أن يغادر الكولومبي السنتياجو برنابيو وأن ينضم إلى الأولد ترافورد".

وشارك اللاعب هذا الموسم في 12 مباراة في مسابقة الدوري سجل خلالها 8 أهداف.