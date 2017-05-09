دييجو كوستا: «لن أذهب إلى الصين»

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تحدث الإسباني دييجو كوستا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، حول ما تردد، في الفترة الأخيرة، عن انتقاله إلى نادي تيانجين كوانجيان الصيني مقابل راتب أسبوعي يصل لـ650 ألف إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن النجم الإسباني قد تحدث أمس عبر قناة "ديريكتف الرياضية" الأمريكية، قائلا: "أنا صاحب مستقبلي ولا يعني أنني ذاهب إلى الصين".

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وتمكن كوستا، أمس، من إحراز هدفًا في المباراة التي جمعت بين فريقه وميدلزبره، ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي، والذي أنتهت بثلاثية نظيفة للبلوز ويصل للنقطة 84 متصدرا للدوري.

يذكر أن كوستا خاض هذا الموسم 33 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع 7 آخرين.