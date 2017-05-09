"الأعلى للأزهر" يبحث أزمة رئيس الجامعة في اجتماعه.. غدًا

كتب - محمود مصطفى:

يعقد المجلس الأعلى للأزهر، اجتماعا صباح الأربعاء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ومن المقرر أن يبحث المجلس، أزمة رئيس جامعة الأزهر التي أثيرت مؤخرا، بعد رفض بعض الأساتذة ندب الدكتور محمد المحرصاوي قائما بأعمال رئيس الجامعة، والمطالبة بإسناد الأمر للدكتور محمد أبو هاشم نائب الوجه البحري، بصفته أقدم نواب رئيس الجامعة.

ويحضر الاجتماع الإمام الأكبر، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر ونوابه، ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد كلف الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، للقيام بأعمال رئيس الجامعة خلفا للدكتور أحمد حسني.