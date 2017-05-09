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رئيس النواب يعلن تأجيل إقرار "العلاوة" لعدم اكتمال النصاب القانوني

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رئيس النواب يعلن تأجيل إقرار "العلاوة" لعدم اكتمال النصاب القانوني رئيس النواب يعلن تأجيل إقرار "العلاوة" لعدم اكتمال النصاب القانوني

مصراوي Masrawy

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة على قانون العلاوة لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، إن عدم اكتمال النصاب القانوني يعود إلى بدء الجلسة في وقت متأخر وسفر بعض النواب.

وأضاف رئيس المجلس أنه سيتم استكمال التصويت على العلاوة الاجتماعي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في جلسة غدًا الأربعاء.

كان المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "العلاوة" المقدم من بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

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مصراوي Masrawy

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