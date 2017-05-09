10 أفدنة تكريمًا لأسرة شهيد المنوفية بكمين مدينة نصر

المنوفية - مروة فاضل:

منحت جمعية "العظماء لضباط الجيش والشرطة" في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، 10 أفدنة تكريمًا لأسرة الشهيد أمين الشرطة شعبان محمد عبدالحميد ضحية كمين مدينة نصر.

وسلمت الجمعية أسرة الشهيد قرار تملك قطعة الأرض التي خُصصت في منطقة المغرة، في لقاء عُقد بمقر مجلس مدينة أشمون.

ومن السياق، قال هشام بيومي، رئيس مدينة أشمون، إن الدولة لا تنسى حق الشهداء، مضيفًا: "نحن جميعًا فداءً لتراب مصر الحبيبة، ونعمل من أجل تنمية ونهضة البلد".​