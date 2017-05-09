مصر تسترد لوحة «فرعونية» و44 قطعة أثرية من فرنسا

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تسلمت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، لوحة حجرية تعود لعصر الملك "نختنبو الثاني" من الأسرة الثلاثين، قادمة من فرنسا.

وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، في بيان صحفي، إن إدارة الاثار المستردة نجحت في رصد هذه القطعة بعد تبين عرضها في أحد صالات المزادات بباريس، وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتحفظ عليها ووقف بيعها لحين استعادتها.

وأكد عبد الجواد، أن القطعة المستردة سُرقت في تسعينات القرن الماضي من أحد المعابد منطقة سقارة الأثرية، ولها صورة نشر علمي بأحد الدوريات العلمية الأجنبية، وهي مصنوعة من الحجر الجيري وتبلغ أبعادها نحو 44x 50 سم، وتزن 80 كيلو جرام.

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وتُصور اللوحة المعبودة "سخمت" تحمل فوق رأسها قرص الشمس وبجوارها إفريز من الكتابة الهيروغليفية يحوي خرطوش للملك "نختنبو الثاني".

وأضاف عبد الجواد أن الوزارة تسلمت اليوم أيضاً 44 قطعة أثرية صغيرة ومتوسطة الحجم كان قد تم ضبطها بمطار شارل ديجول بفرنسا وتم التحفظ عليها واستردادها.

والقطع عبارة عن أدوات الزينة مصنوعة من الخرز والعاج والعظم وعدد من الحلي ترجع لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وأغلبها تعود للعصر القبطي.