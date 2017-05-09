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لهيطة راضٍ عن تجهيزات مباراة مصر وتونس

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لهيطة راضٍ عن تجهيزات مباراة مصر وتونس لهيطة راضٍ عن تجهيزات مباراة مصر وتونس

التحرير

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عاد المهندس إيهاب لهيطة مدير الوطني لكرة القدم، من تونس، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد زيارة استغرقت يومين، تفقد خلالها جميع التجهيزات الخاصة بإقامة مباراة وتونس يوم 11 يونيو المقبل.

وصرح لهيطة، بأنه زار استاد رادس الذى ستقام عليه المباراة، وكذلك ملاعب التدريب، كما تفقد فندق الإقامة المقرر أن تنزل فيه بعثة المنتخب. 

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وأضاف: "أنا راضٍ تماما عن الاستعدادات"، ووجه الشكر للاتحاد التونسى الذى قدم له كل التسهيلات خلال الزيارة، وكذا السفارة المصرية والسفير نبيل حبشى على حفاوة الاستقبال ومرافقته خلال مدة الزيارة. 

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره التونسي يوم 11 يونيو المقبل، ضمن مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون. 

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التحرير

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