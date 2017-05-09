هداف تورينو بديلا لجريزمان في اليونايتد

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كشف موقع "ديلي ستار" البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن رغبة جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع أندريا بيلوتي مهاجم نادي تورينو الإيطالي، حال فشل التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

كان مورينيو، طلب من إدارة مانشستر، من قبل، التعاقد مع جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضعت إدارة يونايتد 170 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، إلا أن بعض التقارير أكدت من قبل أن رغبات جريزمان تتجه نحو ريال مدريد.

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وجاء الإيطالي بيلوتي، ليكون خيارا بديلا لمورينيو، حال فشله في ضم نجم أتلتيكو.

وتمكن بيلوتي صاحب الـ23 عامًا، من إحراز 25 هدفًا، خلال 32 مباراة بالكالتشيو.

جدير بالذكر أن مانشستر يحتل المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 65 نقطة.