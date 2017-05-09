أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

هداف تورينو بديلا لجريزمان في اليونايتد

Google+ Print
هداف تورينو بديلا لجريزمان في اليونايتد هداف تورينو بديلا لجريزمان في اليونايتد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف موقع "ديلي ستار" البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن رغبة جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع أندريا بيلوتي مهاجم نادي تورينو الإيطالي، حال فشل التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني. 

كان مورينيو، طلب من إدارة مانشستر، من قبل، التعاقد مع جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ووضعت إدارة يونايتد 170 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، إلا أن بعض التقارير أكدت من قبل أن رغبات جريزمان تتجه نحو ريال مدريد. 

شاهد أيضا

وجاء الإيطالي بيلوتي، ليكون خيارا بديلا لمورينيو، حال فشله في ضم نجم أتلتيكو. 

وتمكن بيلوتي صاحب الـ23 عامًا، من إحراز 25 هدفًا، خلال 32 مباراة بالكالتشيو. 

جدير بالذكر أن مانشستر يحتل المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 65 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني

«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني

المناطق الصناعية ببدر تعاني من نقص الصرف الصحي والطرق

المناطق الصناعية ببدر تعاني من نقص الصرف الصحي والطرق

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»