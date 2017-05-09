بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد مصابي حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق سوهاج – البحر الأحمر

سوهاج – عمار عبد الواحد:

زار اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، الضباط والمجند المصابين جراء انقلاب سيارة الشرطة رقم 5398/14ب، خلال تخطي أحد المنحنيات أثناء توجههم لاستبدال خدمات ضباط تأمين القطاع الرابع بطريق سوهاج – البحر الأحمر، عقب نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

ونتج عن الحادث إصابة ضابطَي بحث بإدارة تأمين الطرق والمجند قائد السيارة.

ووجّه مدير الأمن، بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتوفير سيارة إسعاف لنقلهم لمستشفى الشرطة حال حاجتهم لذلك.