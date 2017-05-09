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النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة مواطنة مصرية في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة مواطنة مصرية في ألمانيا المستشار نبيل صادق النائب العام

كتب- طارق سمير:
أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإجراء تحقيق قضائي في واقعة وفاة المواطنة المصرية شادن محمد شوقي الجوهري، بمدينة كوتبوس بجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي حدثت في 18 أبريل الماضي.

وكلف النائب العام – خلال بيان رسمي حصل مصراوي على نسخة منه، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة بإعداد مذكرة بطلبات النيابة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بألمانيا لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وأيضا تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليها، وما تضمنته التحريات الأمنية بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ سجلات كاميرات المراقبة بمكان الحادث، وكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

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