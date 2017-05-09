أمريكا تٌعلق مساعدات صحية لـ"كينيا" بسبب الفساد

نيروبي - (أ ش أ):

أعلنت السفارة الأمريكية في كينيا تعليق مساعدات بقيمة 21 مليون دولار تقدم إلى وزارة الصحة الكينية بسبب شكوك المتعلقة بالفساد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السفارة قولها - في بيان - إنه تم اتخاذ هذه الخطوة بسبب التقارير المتعلقة بالفساد والإجراءات المحاسبية الضعيفة التي تقوم بها وزارة الصحة.

وكانت وكالات أمنية في كينيا قد بدأت، أواخر العام الماضي، تحقيقا في الوزارة بسبب مزاعم تحويل أكثر من 50 مليون دولار.

وتحتل كينيا المرتبة 145 من بين 176 بلدا في مؤشر منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فسادا في العالم، كما أظهر استطلاع حكومي نُشر العام الماضي انتشار الفساد في القطاعات الحكومية الرئيسية في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بشرق إفريقيا.

يذكر أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا عقد مؤتمرًا خاصًا حول الفساد العام الماضي أعرب خلاله عن إحباطه حيال تلك المشكلة.